Pitbull aggressivi in strada al Tuscolano: decine di segnalazioni, cosa sappiamo - Terzo Binario News

Il tam-tam sui social e le segnalazioni alla Polizia locale. I caschi bianchi – dalle 20 alle 20,30 – hanno ricevuto chiamate in cui si sosteneva la presenza di due pitbull, un nero e uno grigio, entrambi ben curati, che avevano un atteggiamento aggressivo. C’è chi ha raccontato anche di essere stato attaccato dai due animali mentre era a passeggio con il suo bassotto. Anche la Asl Roma 2 è stata allertata, a seguito di segnalazione.

I vigili, secondo quanto raccolto da Terzo Binario, hanno effettuato una ricognizione in zona insieme al servizio ‘Pet in time’: ma i due pitbull (notati a Porta Furba, via Selinunte, via San Giovanni Bosco, via Egerio Levio) non sono stati trovati.

Quindi? Non è da escludere che i due pitbull possano essersi allontanati da un giardino. Più difficile, al momento, l’idea che possano essere due cani randagi.

La nota dell’associazione Earth

Questa la nota dell’associazione Earth: “Intorno alle 19.00 di ieri si è diffuso l’avviso sui social, soprattutto per i proprietari di cani, di stare attenti poiché due incroci pitbull giravano liberi in strada attaccando gli altri cani.

I due animali, uno di colore grigio ed un altro nero avevano un collare ma non sembravano avere medaglietta e avrebbero attaccato un bassotto a passeggio col proprietario e poi un altro cane al guinzaglio.

Si è immediatamente scatenato il tam tam e sono stati avvisati gli organi preposti. Sul luogo sono giunti sia gli agenti del X Tuscolano che la polizia locale ed è stato allertato anche il recupero animali della ASL che dispone di cerbottana per poter addormentare i cani se si fosse rivelato indispensabile. Avvisata anche EARTH con molteplici telefonate.

“Molte persone hanno visto i due molossoidi girare nervosamente in strada” ha spiegato Valentina Coppola, presidente di EARTH, ”ma nessuna è stata aggredita dai cani. Questo combacia con il comportamento abituale dei pitbull che sono spesso molto docili con le persone ma, se non educati correttamente, presentano una elevata reattività verso i consimili”

L’ associazione si è attivata cercando i cani per le strade del quartiere, ma, così come anche polizia e vigili, non ne ha trovato traccia. “Probabilmente si è trattato di cani usciti da qualche proprietà e che poi sono rientrati autonomamente” spiega EARTH chiediamo comunque a chi dovesse avere informazioni sul proprietario, di farcele avere anche in maniera anonima, poiché la mal custodia di cani di grosse dimensioni e con aggressività intraspecifica, può portare a nefaste conseguenze e dobbiamo essere sicuri che i fatti di ieri sera non si ripetano”.

Questa mattina molte persone hanno scritto sui gruppi social di quartiere di non aver portato fuori il proprio cane o di aver fatto una passeggiata veloce proprio perché timorosi di incontrare i due cani incustoditi”.

c.b.