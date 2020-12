Colli Albani: due minori e una 18enne violano coprifuoco e tentano furto su scooter - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione Roma Tuscolana hanno denunciato tre giovani con l’accusa di tentato furto in concorso.

In piena notte, transitando in via dei Cessati Spiriti, i Carabinieri hanno sorpreso le complici – una 18enne romana e due 16enni, una originaria della Romania e una del Brasile – intente a forzare, danneggiandoli, il bauletto ed il vano-sottosella di uno scooter regolarmente parcheggiato in strada, di proprietà di un 56enne romano residente sulla stessa via.

Le giovani sono state identificate, deferite all’Autorità Giudiziaria e sanzionate amministrativamente – per 1.200 euro complessive – per non aver rispettato le norme antiCovid imposte dal D.P.C.M.