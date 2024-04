Piazzale degli Eroi a Civitavecchia, causa lavori in corso residenti costretti a pagare il parcheggio • Terzo Binario News

Riceviano e pubblichiamo una segnalazione/protesta di una civitavecchiese che risiede nel quartiere del Ghetto: “Sono Patrizia Saladini con tanto di permesso per la zona Ztl ghetto. Ora mi domando, plaudendo comunque ai lavori che si stanno facendo in piazzale degli Eroi per la video sorveglianza (forse sarebbe stato meglio averli iniziati prima per evitare tanti abusi) , come mai il sindaco non abbia previsto agevolazioni per i residenti (con permesso anche di parcheggio) costretti a fare il parking sulle strisce blu sembra fino a luglio”.

“Me lo domando anche perché i vigili, da me interpellati – continua Saladini -, hanno detto chiaramente che non ci sono soluzioni visto che da parte dell’amministrazione non c’è stata alcuna puntualizzazione in merito.Grazie e saluti”.