Piantagione di marijuana scoperta dalla Finanza vicino Roma, arrestati due cittadini albanesi • Terzo Binario News

Una piantagione di marijuana è stata scoperta a nord della Capitale dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno arrestato due persone, entrambe di nazionalità albanese.

Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, durante il consueto pattugliamento del territorio, hanno fermato per un controllo un’autovettura con due persone a bordo, dal cui abitacolo proveniva l’odore tipico delle inflorescenze della cannabis.

Immediatamente è scattata la perquisizione della loro abitazione, una villa situata a Sacrofano, al cui interno era stato allestito un laboratorio per la coltivazione della cannabis, attrezzato con sofisticati impianti di areazione, irrigazione e illuminazione, strumentazione varia (trasformatori, lampade, ventilatori, filtri d’aria e aspiratori), utile a riprodurre artificialmente le condizioni ambientali ideali per la crescita delle piante, oltre a fertilizzanti e prodotti chimici.

Complessivamente sono state rinvenute 450 piante di marijuana in fiore e 250 bulbi pronti per la messa in vaso.

I due “soggetti arrestati” dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere degli arrestati al competente Giudice per le indagini preliminari che accogliendo la richiesta del P.M. ha emesso la misura cautelare di massimo rigore. Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, in attesa di definizione, nel rispetto dei principi di presunzione di non colpevolezza.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto dei traffici illeciti messo in atto dalla Guardia di Finanza della Capitale.

immagine di repertorio