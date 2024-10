Carbone a Civitavecchia, il Pincio: "Al tavolo interministeriale emersi gli obiettivi e le aspettative" • Terzo Binario News

Questa mattina si è svolto il tavolo interministeriale relativo al phase out dal carbone tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il Ministero dell’Ambiente (MASE), a cui ha preso parte il Sindaco di Civitavecchia in rappresentanza del Comune, insieme a esponenti della Regione Lazio, dell’Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ENEL e delle principali associazioni datoriali e sindacali del territorio.

L’incontro ha segnato un passo in avanti nell’operatività e nell’identificazione delle priorità strategiche per il territorio. Sono emersi gli obiettivi e le aspettative della città e del Porto di Civitavecchia.

Durante la discussione, è stata espressa da tutti i partecipanti la disponibilità a lavorare in modo approfondito e la necessità di accelerare i tempi per garantire risultati concreti.

“L’incontro di oggi ha rappresentato un passo in avanti per il territorio. Tutte le parti coinvolte hanno mostrato piena consapevolezza delle priorità su cui è necessario agire e hanno espresso la volontà di collaborare per il bene della città. Ora è fondamentale accelerare i tempi e tradurre quanto discusso in azioni concrete. I lavoratori della città, il sistema produttivo aspettano risposte e dobbiamo lavorare in modo coeso per garantire sviluppo e nuove opportunità.”

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare con unità di intenti, accelerando le procedure per il bene della città e dell’intera comunità.