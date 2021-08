Perretta: "Soddisfatti del Ferragosto a Ladispoli" ma Torre Flavia è devastata - Terzo Binario News

Intervista di Ferragosto per il vice sindaco Pierpaolo Perretta a Centro Mare Radio in cui parla di quanto i ladispolani siano stati corretti nel non lasciare immondizie sulle spiagge o per aver acceso pochi falò.

Le immagini e i commenti dei cittadini raccontano tutt’altra storia che denota come la percezione della politica sia diversa dalla realtà. Non solo: è sorto anche il problema degli scarichi a mare di cui si è parlato QUI.

Questa è una foto invece della notte fra sabato e domenica.

Qui invece parlano direttamente gli Amici di Torre Flavia, denunciando la devastazione dell’oasi della palude, compresa di abbattimento delle staccionate e l’accensione di fuochi vicino ai nidi.

“Report di una notte di Ferragosto al Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Chi doveva controllare ed ha lasciato che tutto ciò accadesse, anziché proteggere questo patrimonio di biodiversità?”