"Puzza di fogna alla foce del Sanguinara": la denuncia di una cittadina (e di Legambiente) - Terzo Binario News

Pochi giorni fa Legambiente ha pubblicato QUI i dati relativi all’inquinamento sulle foci dei fossi fra Cerveteri e Ladispoli, e puntuale è arrivata la lamentela di una cittadina per i cattivi odori provenienti dallo sbocco a mare del Sanguinara.

“Ancora una volta, puzza di fogna all’altezza dello sfocio del Sanguinara, sia nel mare che fuori.

Peccato, dopo tanti giorni di mare mosso e finalmente il mare calmo, pensavamo ad un bagno refrigerante!

Ladispoli con la propria amministrazione dovrebbe curare il mare come il bene più prezioso, visto che la propria economia si basa prevalentemente sul turismo marino. Si può desiderare di fare un bagno decente in un mare non maleodorante e magari pieno di batteri? Chiediamo troppo?”.