Notte pre-Ferragosto al chiaro di luna nel centro di Ladispoli, visto che ieri intorno alle 23, il centro della cittadina si è ritrovato completamente al buio.

Un eccesso di richiesta di energia elettrica ha mandato in tilt il sistema ma è stato abbastanza curioso per i molti presenti in piazza trovarsi – in particolare tra via Duca degli Abruzzi e lungomare – a lume… di telefono.