Perde il controllo dello scooter e finisce in un canale di Dragoncello, morto un 56enne • Terzo Binario News

Un uomo di 56 anni è morto ieri sera in un incidente stradale tra Dragoncello e Ostia, all’altezza di via del Fosso di Dragoncello 54.

La tragedia si è consumata intorno alle 21:25. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale.

Il conducente, alla guida del suo scooter Aprilia, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail, per cause ancora da accertare. L’impatto è stato fatale: il 56enne è stato recuperato dai soccorritori già privo di vita all’interno del canale.

Lo scooter è stato sequestrato e la polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sulla salma della vittima verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Dai primi accertamenti non risultano coinvolti altri veicoli, e il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è illuminato.