Per non dimenticare il bomber Alessandro Cordelli: a fine maggio seconda edizione del memorial • Terzo Binario News

Fu eroe del Cerveteri negli anni d’oro: il mondo del calcio laziale lo ricorda ancora con infinito affetto e stima

Le sue gesta sul campo hanno fatto sognare intere generazioni di tifosi. Ragazzi di allora, oggi diventati adulti, che ricordano sempre con gioia e commozione le grandi prestazioni e i tanti gol che ha saputo dispensare a destra e sinistra nel corso della sua carriera.

In particolar modo a Cerveteri, dove tantissimi tifosi ricordano il loro bomber sempre con grande affetto.

A due anni dalla scomparsa, il mondo dello sport lo ricorda: e lo fa a Roma, con il secondo memorial a lui dedicato. Parteciperanno tantissime squadre under 14 di alcune delle squadre in cui il mitico bomber ha militato, tra cui ovviamente anche quelle di Cerveteri e Ladispoli.

Si comincia il 28 maggio, e la finalissima, si svolgerà il 23 giugno alle ore 19:00 presso il Centro Sportivo Antonio Sbardella, in via Cardinal Domenico Capranica n.41 a Roma.

Sandro Cordelli ha fatto la storia del Cerveteri. I tifosi di Cerveteri, in particolare, si sono identificati nella sua figura, perché nei tre anni che ha indossato la casacca verdeazzurra ne ha fatte di cose straordinarie, di goal meravigliosi tanto da far vivere a Cerveteri una favola. Il calcio non si viveva solamente la domenica, ma tutta la settimana. E in quegli anni dopo Roma e Lazio si parlava di Cerveteri, delle sue epiche vittorie, di cui Cordelli n’è stato uno dei protagonisti.

Cordelli si è spento all’età di 55 anni dopo aver combattuto contro una malattia rara