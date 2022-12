Per i dieci anni della Fidapa di Tolfa una festa "piccante" • Terzo Binario News

Per l’occasione è stato presentato il libro “Vip Very Important Peperoncino” di Francesco Maria Spanò

di Cristiana Vallarino

Dieci anni di Fidapa. Li ha festeggiati domenica la sede tolfetana dell’associazione che riunisce donne impegnate in varie professioni. E lo ha fatto abbinando al momento conviviale la presentazione di un libro davvero originale “Vip Very Important Peperoncino”.

Nella location campestre de “Il Paddock” a pochi chilometri da Tolfa, addobbata all’insegna del rosso e con una pioggia di grappoli di peperoncini (veri), l’ospite d’onore è stato introdotto dal dottor Maurizio De Pascalis e dall’avvocato G. Luigi De Pascalis: il professor Francesco Maria Spanò, autore insieme a Erminia Gerini Tricarico e all’oncologo Massimo Lopez, di “Vip Very Important Peperoncino. Crea “dipendenza” che fa bene alla salute”.

Spanò, docente universitario e direttore delle risorse umane della LUISS, è nato in Calabria e cresciuto “a pane e peperoncino”: inevitabile che ne diventasse ambasciatore nel mondo, arrivando poi a dedicargli un libro. Il volume – di grande formato e ricco di foto, edito da Gangemi – ha avuto come sponsor il Pastificio Pirro, azienda calabrese produttrice di eccellenze gastronomiche, tra cui una pasta al peperoncino.

Seduti Maurizio e G. Luigi De Pascalis, Spanò al microfono (fotoservizio Giulia Rutigliano)

L’autore ha tratteggiato quelli che sono gli argomenti che il libro affronta, grazie ai contributi di diversi personaggi, non ultimo lo chef Heinz Beck. Ha spiegato che il peperoncino, eccellenza del Made in Italy, è il condimento più diffuso al mondo dopo il sale. Fu importato in Europa da Cristoforo Colombo, crescendo prima negli orti dei conventi come pianta medicale, ma pure nei palazzi aristocratici come pianta esotica ornamentale. Come confermano i tanti quadri fiamminghi in cui compare il peperoncino. Spanò ha sottolineato quindi le importanti proprietà mediche del peperoncino, contenendo capsaicina, ricchissimo di vitamina C. E’ accertata la sua capacità di ridurre il rischio di ictus e di malattie cardiovascolari, rappresentando, inoltre, un antibiotico e un antinfiammatorio naturale. Non è un caso che sia l’unico prodotto fresco a decollare nelle navicelle degli astronauti statunitensi.

Francesco Maria Spanò, a conferma che il peperoncino dà dipendenza, ne porta sempre con sé un po’ in un portapillole. In quest’occasione però non gli è servito granchè: il menù pensato e cucinato dalla brava Patrizia Botticelli, padrona di casa e socia Fidapa, era a base di prodotti a km zero e in gran parte “piccante”.

Giuseppina Esposito al centro tra Anna Maria Turchetti, a sinistra, e Tomasa Pala

Alla fine, il taglio della torta del decennale, da parte delle due presidenti Fidapa di Tolfa: la prima, Morena Stefanini e l’attuale, Giuseppina Esposito. La cerimonia ha visto la presenza della presidente del Distretto Centro, Anna Maria Turchetti, venuta da Orvieto con il marito, anche in rappresentanza della presidente nazionale Fidapa, per consegnare la targa commemorativa.

La Fidapa tolfetana, dalla sua nascita fino all’attuale presidenza Esposito, ha promosso tanti e vari eventi: iniziative nelle scuole, presentazioni di libri e incontri con medici, come quello previsto per il 15 dicembre pomeriggio al Polo culturale col professor Maurizio Petrarca, Responsabile Laboratorio Analisi del Movimento e Robotica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Ieri la sala era gremita, fra gli ospiti l’onorevole Alessandro Battilocchio, il sindaco di Allumiere Luigi Landi e, per il Comune di Tolfa, l’assessore Alessandro Tagliani e Tomasa Pala, assessora alla Cultura e fidapina. C’erano anche Viviana Agostini, presidente Leo Club Civitavecchia Santa Marinella e il barone Norberto Klitsche de la Grange.