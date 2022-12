Bambini alla scoperta di Margherita Hack alla biblioteca di Ladispoli • Terzo Binario News

Alla “Impatato” di Ladispoli continuano gli appuntamenti di “In Biblioteca tra arte, stelle e storie“, i laboratori artistico-didattici per festeggiare ricorrenze di personaggi illustri di rilevanza nazionale. Martedì 13 dicembre, alle ore 16:30, si terrà “Io come… MARGHERITA HACK“: conosceremo la grandiosa vita di questa importante scienziata e, attraverso la lettura del libro “Perché le stelle non ci cadono in testa?” (Federico Taddia e Margherita Hack) ,scopriremo i tanti misteri e le curiosità del nostro universo.

Successivamente i bambini parteciperanno ad un laboratorio grafico-pittorico che, sulla base delle conoscenze apprese, permetterà loro di realizzare un piccolo sistema solare.

L’evento è dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni, è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria ai contatti della Biblioteca.

Si fa presente, inoltre, che gli incontri di “In Biblioteca tra arte, stelle e storie” sono tenuti dall’Associazione Aperta parentesi e realizzati con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2022, L.R. 24/2019.

Vi aspettiamo numerosi!