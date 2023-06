Pd Lazio, da Allumiere Brunella Franceschini si candida all'assemblea regionale con Manuele Maganini da Canale • Terzo Binario News

Nuova scesa in campo per Brunella Franceschini, ex assessora di Allumiere con la scorsa giunta del sindaco Antonio Pasquini.

“Oggi è il momento: ho scelto di candidarmi all’assemblea regionale per il PD Lazio. Sarò insieme a Manuele Magagnini, Segretario del Circolo di Canale Monterano – spiega -. Una scelta di territorio. L’affermazione di Elly Schlein, da noi fortemente sostenuta fin dal primo momento, non solo per essere la prima donna a diventare segretaria del centrosinistra, ma anche per la grande partecipazione democratica che ci spinge a portare avanti, è stata per me motivo di ispirazione per scegliere di provare questo nuovo percorso. La rappresentanza territoriale deve tornare ad essere un tratto caratterizzante del Partito Democratico, e questa può essere un’occasione straordinaria per il PD regionale del Lazio. Personalmente è una nuova sfida che arriva in un momento di ripartenza a livello personale. La passione per la politica è per me una costante, così come il mio amore per Allumiere e per il nostro territorio”.

“Sono contenta di essere in tandem con Manuele Magagnini, segretario del PD di Canale (foto sopra), per la lista di Daniele Leodori – conclude -. Ricordo che tutte e tutti possono votare. Domenica 18 Giugno, ad Allumiere saremo in Piazza della Repubblica. Ma è possibile anche farlo in tutti i comuni del quadrante Nord di Roma provincia”.