Pd Ladispoli: "Grando e Augello bloccano l'assise" • Terzo Binario News

“Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, Giovedì 8 maggio, era in discussione una mozione che auspicava un intervento delle istituzioni locali per contrastare il declassamento del Posto di Primo Intervento di Ladispoli diventato ormai un semplice ambulatorio di Medicina Generale.

Durante la discussione della mozione il Sindaco, come spesso gli accade, ha pronunciato frasi non consone al contesto verso alcuni Consiglieri della minoranza.

Il Presidente del Consiglio Comunale non ha richiamato il Sindaco al rispetto del Regolamento (cosa che peraltro non fa mai) e da quel momento il Consiglio di fatto si è interrotto per una pausa, prevedibile e necessaria in quella situazione ormai fuori controllo.

Ma invece di riprendere la discussione il Sindaco, seguito in maniera automatica dai Consiglieri di maggioranza, che ormai sembrano solo soldatini ubbidienti, ha imposto loro di abbandonare l’ Aula ed ha quindi impedito di arrivare alla conclusione e al voto della mozione sui Servizi Sanitari.

Occasione perduta per l’ interesse della Comunità e conferma della incapacità di Sindaco e Presidente dell’ Assemblea di saper affrontare e garantire un confronto democratico e rispettoso dei diversi ruoli istituzionali.

Naturalmente solidarietà del Gruppo PD- La Forza della Comunità ai consiglieri di minoranza attaccati durante lo svolgimento del Consiglio.

P.S. : è stato postato sui social poche ore fa un video nel quale un giornalista, che da tempo corre al servizio di Grando, per attaccare una consigliera usa espressioni inaccettabili e gravi.

Da denuncia secondo noi.

A proposto di chi è scorretto”.

Pd Ladispoli Colibazzi