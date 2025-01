Pd Anguillara: "Inizio dei lavori per l’Ospedale di Comunità, un traguardo per il territorio del Lago" • Terzo Binario News

Con l’inizio del nuovo anno, arriva una notizia positiva per Anguillara Sabazia e per tutto il territorio circostante: sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, che sorgerà in via Duca degli Abruzzi. La struttura, progettata per rispondere alle esigenze sanitarie locali, avrà una superficie di 1140 metri quadri, sarà realizzata su un unico piano e disporrà di 20 posti letto.

L’intervento è stato finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Regione Lazio.

Che cos’è un Ospedale di Comunità?

L’Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria pensata per offrire cure intermedie ai pazienti che necessitano di assistenza a media-bassa intensità clinica. È un punto di riferimento fondamentale per chi non richiede ricoveri ospedalieri ordinari, ma ha comunque bisogno di sorveglianza infermieristica continuativa, compresa quella notturna. Questi ospedali rappresentano un importante passo avanti nella medicina territoriale, ponendosi come anello di congiunzione tra i servizi ospedalieri e l’assistenza domiciliare.

Un progetto di collaborazione e visione strategica

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione Zingaretti e sostenuto dall’ex consigliere regionale del Partito Democratico e membro della Commissione Sanità, Emiliano Minnucci, rappresenta il frutto di un intenso lavoro avviato nel 2021. La collaborazione tra l’assessorato alla Sanità, la ASL RM 4 e il Comune di Anguillara ha permesso di raggiungere questo importante traguardo, dimostrando come una visione condivisa possa portare risultati concreti.

Uno sguardo al futuro

L’obiettivo è garantire che l’Ospedale di Comunità non solo sia realizzato in tempi rapidi, ma funzioni al meglio delle sue potenzialità. Questo significa dotare la struttura di personale sanitario qualificato e di attrezzature adeguate, per offrire un servizio di qualità ai cittadini.

Il Partito Democratico di Anguillara continuerà a monitorare con attenzione l’avanzamento dei lavori e la futura operatività dell’Ospedale di Comunità, per assicurare che il progetto mantenga le promesse fatte e diventi un punto di riferimento sanitario per il territorio”.

PD Anguillara Sabazia