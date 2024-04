"Partigiane della pace, mai più guerre": l'iniziativa di Anpi Ladispoli - Cerveteri • Terzo Binario News

In un momento tragico per il mondo ed estremamente difficile per il nostro paese le celebrazioni per la Festa del 79mo anniversario della Liberazione saranno un momento tanto di ricordo e memoria, quanto di impegno per il presente e il futuro.

Lo scenario internazionale caratterizzato da una spirale di guerra e pericolosa tensione che mette a repentaglio la pacifica convivenza tra i popoli, vede oggi l’immane tragedia della popolazione di Gaza.

Un massacro che sta andando avanti nell’impotenza della comunità internazionale e spesso nella connivenza di alcuni governi occidentali. Uomini, donne, bambini, anziani costretti ad abbandonare le loro case, oltre 30mila morti innocenti causati dalla politica bellica del governo Netanyahu che nulla ha a che vedere col diritto alla difesa dello Stato e che non può essere in alcun modo giustificata come risposta al terribile attacco contro i civili compiuto da Hamas il 7 ottobre.

Riteniamo che solo il riconoscimento dello Stato di Palestina, a fianco, in sicurezza e in pace con lo Stato di Israele, possa portare a una soluzione del conflitto.

Alle porte d’Europa continua poi il conflitto in Ucraina, in una situazione che vede la popolazione in condizioni disperate da ormai oltre due anni in un contesto che si prefigura senza soluzione se non quella dell’accordo e della fine dei combattimenti.

In tutto il mondo sono attualmente in corso circa 50 conflitti ad alta intensità. Occorre oggi impegnarsi affinché si giunga da subito all’unico obiettivo urgente e necessario, il cessate il fuoco in ogni zona di guerra. Occorre oggi essere attori protagonisti e attivi affinché la strada della politica e della diplomazia prevalga sulle armi. Le minacce di utilizzo di armi nucleari e l’aumentare della tensione fra Stati e potenze del mondo rischiano di portare l’intero pianeta in un vicolo cieco, e questo non possiamo permetterlo. La Pace è il bene più prezioso consegnatoci dalle partigiane e dai partigiani. E tocca a noi qui ed ora impegnarci perché tacciano le armi e si riprenda la via della politica, del dialogo.

Per questo, in vista delle celebrazioni per il 79 anniversario della Liberazione, che vedrà scendere in tutte le piazze d’Italia le sezioni dell’ANPI, la sezione locale di Ladispoli e Cerveteri organizza un’iniziativa pubblica, per riprendere e rinnovare l’impegno, più che mai, ineludibile oggi, per la pace e la cooperazione tra i popoli, unica risposta possibile ai pericoli di guerra generalizzata, che rischiano di distruggere l’intero pianeta.

Il 19 aprile, alle ore 18, presso il centro culturale “Adelante”, in via Rimini 10, a Ladispoli, interverranno MARINA PIERLORENZI, presidente dell’ANPI provinciale e ALFIO NICOTRA, dell’Associazione “Un ponte per”. La segretaria della sezione ANPI, SARA FERDINANDI, introdurrà e coordinerà il dibattito. Tutti i cittadini e tutte le cittadine sono invitate a partecipare.

IL DIRETTIVO DELLA SEZIONE ANPI LADISPOLI-CERVETERI “DOMENICO SANTI”