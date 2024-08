Parco Gagliardini, il Pincio: "Predisposto un piano manutentivo" • Terzo Binario News

A seguito di sopralluogo, l’amministrazione comunale ha predisposto con gli uffici preposti un piano manutentivo e di valorizzazione dello spazio verde pubblico del “Parco Flavio Gagliardini”.

Il piano prevedrà una cura costante per prevenire incuria e sporcizia ed anche un impianto di video sorveglianza per rendere lo spazio sicuro e godibile per la cittadinanza.

“L’obiettivo è di restituire alla città un luogo importante non solo per la sua funzione ricreativa e ambientale, ma anche per il ricordo di una persona che è e sarà sempre nel cuore della nostra comunità” hanno dichiarato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini e l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti.