Fiera delle Macchine Agricole di Tarquinia, il programma dal primo al 4 maggio • Terzo Binario News

Sicurezza rafforzata al Lido con la Polizia Locale che intensificherà i controlli

Alla 76° Fiera delle Macchine Agricole di Tarquinia, in programma dal 1° al 4 maggio al Lido, non ci saranno solo trattori e attrezzature d’avanguardia. Cuore pulsante della manifestazione saranno anche i convegni tematici, che daranno voce alla sostenibilità, alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica e all’impegno delle comunità locali.

Si parte giovedì 1° maggio alle ore 11:00 con l’incontro “Il consumatore felice”, dedicato al tema della transizione ecologica: come coniugare la cura dell’ambiente con una migliore qualità della vita, attraverso un uso più equo e intelligente delle risorse naturali, dal livello locale a quello globale.

Interverranno l’ing. Alessandro Rosati e l’arch. Ernesto Cesarini.

Venerdì 2 maggio, alle 12:00, sarà la volta della presentazione della Comunità degli Orti del Cardarelli, un progetto nato con il supporto di Slow Food Italia che coinvolge studenti e promuove una cultura della biodiversità, dell’educazione ambientale e della partecipazione collettiva.

Relatori dell’incontro saranno Gabriele Milani, presidente di Slow Food Lazio, Ines Innocentini, vicepresidente di Slow Food Lazio, e Odoardo Basili, agronomo.

Nel pomeriggio, alle 15:00, l’incontro “Tensolab – Biotecnologie in movimento” metterà al centro il tema del riciclo organico e dei materiali compostabili, attraverso un dialogo tra scuola, ricerca e imprenditoria. Parteciperanno Cinzia Nemeth, co-fondatrice del SAEC Group, i professori Valerio Frau (ISS Calamatta), Graziano Mazzapicchio (IISS Cardarelli), Federica Mariani (IISS Cardarelli) e i loro studenti.

Sabato 3 maggio, alle 10:30, focus sulle nuove tecnologie digitali legate alla meccanizzazione agricola, con un intervento su automazione, analisi dei dati e tracciabilità delle filiere, a cura del professor Danilo Monarca, docente presso il Dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia.

Alle 15:00, il convegno “Cambiamenti globali e biodiversità marina” offrirà uno sguardo sui grandi ecosistemi marini, con la partecipazione del professor Giuseppe Nascetti, professore emerito di Ecologia all’Università della Tuscia.

Segue, alle 16:30, la degustazione “Divino 2025”, con la presentazione ufficiale della 19ª edizione del festival enologico “Divino Etrusco”. L’incontro sarà guidato dall’enogastronomo e critico del vino Carlo Zucchetti.

A chiudere il programma, domenica 4 maggio alle 10:30, sarà l’incontro tecnico su “Ottimizzazione della fertilizzazione dei cereali autunno-vernini”, incentrato su strategie agronomiche per migliorare l’efficienza nutrizionale e ridurre l’impatto ambientale. Interverranno i professori Francesco Rossini e Roberto Ruggeri dell’Università della Tuscia.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si terranno presso l’area convegni della Fiera. Un’occasione preziosa per ascoltare esperienze, progetti e visioni che guardano al futuro con concretezza e passione.

In occasione della Mostra Mercato delle Macchine Agricole, in programma a Tarquinia Lido dall’1 al 4 maggio, la Polizia Locale intensificherà i controlli sul territorio per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. Il comando della Polizia Locale impiegherà l’intero organico in servizio, affiancato da unità provenienti dai comandi di Polizia Locale dei comuni limitrofi e da altri Enti, per assicurare una copertura capillare sia dell’area fieristica sia del centro cittadino. Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto della sosta irregolare, sia al Lido sia nel centro di Tarquinia, e al rispetto delle normative in materia commerciale. I controlli saranno finalizzati a prevenire e reprimere qualsiasi forma di commercio abusivo, tutelando gli operatori autorizzati e gli espositori regolari. Contro il commercio non autorizzato, verrà adottata una linea di assoluta fermezza, applicando tutte le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.