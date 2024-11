Papa, è il più triste del canile: si merita una famiglia che finalmente lo ami • Terzo Binario News

Gli occhi di Papa mi hanno trafitto l’anima sin dalla prima volta che ho messo piede in canile .

Giace li , in quell’angolo , rannicchiato sulla sua pedana di cemento ad aspettare la MORTE !

Si , é questo che fa Papa , uno splendido Pitt che da ben 7 anni aspetta la sua possibilità dentro quel minuscolo box .

Quest’ultimo é ormai per lui la sua casa , esce pochissime volte alla settimana per una passeggiata di 10 minuti per poi rientrare ormai senza fare storia e senza avere più speranze lì dentro .

E poi ? Poi si siede . E guarda il cielo .

Sogna una vita oltre quelle grate che forse non avrà mai .

Papa é un cane dolcissimo e buonissimo di ormai circa 9/10 anni .

É ovviamente una taglia media .Un nonnino ancora sveglio e desideroso di vivere .

Solo chi ha avuto la fortuna di conoscerlo può affermarlo .

É un bonaccione , va abbastanza d’accordo con gli altri cani ma preferiamo affidarlo come FIGLIO UNICO . Non testato con i gatti .

Ama le persone .

Negativo a malattie mediterranee, castrato e vaccinato .

Papa si trova in Calabria ma per buona adozione lo affido in tutto il centro nord Italia dopo l’iter di adozione, completo dal punto di vista sanitario.

– Per lui potete contattarmi al 3500154737 Vincenzo (solo messaggi WhatsApp) necessario inviare messaggio di presentazione e sarete ricontattati

Chiedo una condivisione se non é troppo .

Grazie