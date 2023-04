Palio dei Tre Porti a Civitavecchia: sul podio gli equipaggi di Orbetello, Castiglione della Pescaia e IIS Calamatta • Terzo Binario News

Quattro giornate di sport, divertimento e molto altro promosse dall’Associazione “Mare Nostrum”

Orbetello, Castiglione della Pescaia nella categoria Senior e l’IIS Luigi Calamatta: gli equipaggi che domenica si sono aggiudicate il Trofeo della quindicesima edizione del ”Palio Marinaro dei “Tre Porti” open alle marinerie del Lazio, della Campania e della Toscana”. È stato presente anche un equipaggio di Malta.

La manifestazione si è svolta in 4 giornate di cultura, sport, solidarietà e sociale ed è stata promossa in maniera eccezionale dall’associazione ASD Mare Nostrum 2000 con il patrocinio al livello locale del Comune di Civitavecchia, della AdSP di Civitavecchia, della Fondazione Cariciv, della ASL RM4 e del Sostegno Pastorale della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, oltre alla Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, CONI, CIP e CSI C.R.

Domenica mattina si é svolta nel Porto Storico di Civitavecchia una perfetta edizione del Palio dei Tre Porti 2023 promossa dall’associazione Mare Nostrum 2000 composto dal V.P. Vincenzo Ricotta, dagli attivissimi allenatori tuttofare Antonino Ponzio, Claudio Guida, Roberto Muliello, Mario Piscini e Pierluigi Valente e gli altri collaboratori.

Il sindaco ha premiato il presidente Sandro Calderai a nome dell’amministrazione comunale per quanto fatto per il Palio e per promuovere Civitavecchia. Prezioso l’apporto della presidente della Pro Loco e della Fidapa di Civitavecchia, Maria Cristina Ciaffi. Giudici di gara Paolo Balbi della LNI di Civitavecchia, Mario Piscini e Vincenzo Ricotta vicepresidente della Mare Nostrum. Paolo Parigiani, che anni fa divise la città in otto Rioni Nuovi Storici per i cui colori ancora si gareggia, si è occupato del fotofinish ma anche di immortalare con foto e video i momenti più importanti della manifestazione, insieme con lui tanti fotografi e giornalisti del territorio.

L’associazione Mare Nostrum 2000 da anni porta avanti un importante e necessario Progetto del “Canottaggio Contro l’Abbandono Sportivo Precoce da parte degli adolescenti” che sabato ha coinvolto gli Istituti Superiori di Civitavecchia e domenica quelli Junior dei Tre Porti. Questo progetto che tanti frutti sta portando è stato selezionato dalla Regione Lazio e cofinanziato da fondi della Comunità Europea e da settembre ripartirà ancora per dar modo ai giovani di praticare gratuitamente uno sport sano, il canottaggio, che fa parte della tradizione marinara civitavecchiese.

Presenti agli eventi culturali e sportivi del Palio Marinaro il sindaco Ernesto Tedesco, il delegato allo Sport Matteo Iacomelli, gli assessori Cinzia Napoli (Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche Sociali), Simona Galizia (assessore Cultura e Pubblica Istruzione), il consigliere Pasquale Marino.

Per i senior maschili si sono sfidati l’equipaggio di Siggiewi Rowling Club di Malta (ospiti per la prima volta a Civitavecchia), Amalfi, Orbetello, Castiglione della Pescaia e due equipaggi di Civitavecchia. Per la categoria Senior femminile si sono sfidati due equipaggi di Civitavecchia e uno di Castiglione della Pescaia. Per quanto riguarda infine la categoria Junior riservata agli Istituti Nautici di Civitavecchia; Fiumicino e Gaeta, si sono sfidati Civitavecchia 1 (IIS Calamatta), Civitavecchia 2 (IIS Calamatta), ITTL Marcantonio Colonna di Roma-Fiumicino, l’IIS Giovanni Caboto di Gaeta.

. A vincere sono stati il team di Civitavecchia 2, seguito da Civitavecchia 1; terzo posto per l’ITTL Colonna di Roma-Fiumicino e quarto posto per l’IIS Caboto di Gaeta. Nella categoria Senior Femminile tre sono stati gli equipaggi che si sono dati battaglia Civitavecchia 1, Civitavecchia 2 e Castiglione della Pescaia e proprio questo team si è aggiudicato la vittoria; secondo posto per Civitavecchia 2; terzo gradino del Podio da Civitavecchia 1.

Per quanto riguarda il settore Senior Maschile nella prima batteria si sono sfidati Civitavecchia 1, Civitavecchia 2 e Siggiewi Malta. Nella seconda batteria invece si sono sfidati Orbetello, Castiglione della Pescaia e Amalfi. Al termine di queste due batterie si sono disputate due semifinali: nella prima vittoria per Civitavecchia 1 con 2.04’26”, a seguire Castiglione con 2.06’97” e terzo posto per Amalfi 2.09’04”. Nella seconda semifinale per primo posto per Orbetello con 1.58’51”; secondo posto per Civitavecchia 2 con 2.07’07” e terzo posto per Malta 2.11’28”.

A seguire la finale: In questa gara fin dalla partenza è salito al comando il team di Orbetello che ha poi chiuso al primo posto seguito dal team di Castiglione della Pescaia; terzo posto per Civitavecchia 1 e quarto posto per Civitavecchia 2. Al termine delle regate si sono svolte le premiazioni a cui hanno partecipato il sindaco Tedesco e tutte le altre autorità.

Al termine delle regate, durante le premiazioni, la comunità gigliese di Civitavecchia ha voluto ricordare l’indimenticabile guerriero dal cuore buono Antonio Mattera. La delegata alle Tradizioni Locali di Castiglione della Pescaia Jessica Biancalani ha omaggiato il sindaco Tedesco e il presidente Calderai con bellissimi libri con le foto più belle della cittadina toscana; a lei è stato donato il gagliardetto del Palio.

Molto partecipato il momento del ”terzo tempo” con pasta al forno, arrosto e funghi e piselli, il tutto preparato da lady chef Patrizia Manunza con gli allievi dell’istituto Stendhal.

La mattinata si era invece aperta con la distribuzione di cornetti e altri dolci offerti dalle pasticcerie Verde e Sweet Art.

Tutti gli atleti partecipanti hanno ottenuto anche la Welcome Pocket con dentro la tradizionale pizza di Pasqua Civitavecchiese preparata dal TODIS, una bottiglietta mignon e la storia della Sambuca, materiale e dépliant per promuovere e far conoscere Civitavecchia. All’interno della borsa c’era un eccezionale opuscolo, ossia il ”Manuale di voga” ottimamente curato e scritto dal socio di Mare Nostrum, Claudio Guida, nonchè il libretto: ”Il Palio Marinaro Civitavecchiese; legende, tradizioni, attualità”, pubblicato per questa edizione 2023, nato da un’idea del presidente Sandro Calderai; testi a cura di Calderai, Carlo De Paolis e del professor Giovanni Insolera. Le foto sono gentilmente concesse da Roberto Diottasi, Francesco Cristini, Raffaele Ballirano e Paolo Parigiani; l’impaginazione è stata curata da Roberto Diottasi; in copertina rappresentazione del Palio Marinaro a cura di Arnaldo Massarelli.

Eccezionale il lavoro delle forze dell’ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e di Frontiera, Polizia Locale, Protezione Civile. Nel villaggio del Palio erano presenti gli stand: della Pro Loco, Civitavecchia con ospiti La tenuta del Gattopuzzo, dell’ARI Civitavecchia e Alto Lazio per la “Giornata del Marconi Day” quello della Croce Rossa, dell’ANDOS e Susan G. Komen Italia, dell’ADICIV e della Lega Navale di Civitavecchia, nella foto sopra.