Padre e figlio rapinati in un parcheggio • Terzo Binario News

Un padre – 60 anni – e il proprio figlio, 20 anni, rapinati in un parcheggio. È quanto avvenuto ieri, verso le 23,30, in via Casilina Vecchia. Sulla vicenda indaga il commissariato San Giovanni.

Secondo quanto riferito, i due si trovavano all’interno di un’auto quando – così hanno detto – si sono avvicinati due stranieri (secondo il racconto fornito di nazionalità nordafricana), che gli avrebbero minacciati con una bottiglia di vetro e poi, dopo il “colpo”, si sono dati alla fuga.

L’uomo ha consegnato il cellulare, un anello d’oro e una catenina d’oro. Il ragazzo, invece, il cellulare e il portafogli.