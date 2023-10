Ostia allagata, dito puntato contro la scarsa manutenzione • Terzo Binario News

Roma, 17 ottobre – “Arriva la prima pioggia sulla Capitale ed ecco che i romani sono costretti a fronteggiare gli stessi disagi di sempre. La situazione più difficile ieri l’ha vissuta Ostia, con decine di strade allagate, negozi e garage invasi dall’acqua, auto in avaria, la Roma-Lido paralizzata per ore senza che fossero messe in funzione navette sostitutive. Numerose le richieste di intervento arrivate a Vigili del Fuoco e Protezione Civile, per fortuna nessuna persona ferita, ma tantissimi disagi per residenti, commercianti e lavoratori della zona. Le solite scene di caos, insomma, a cui siamo tristemente abituati quando piove, che fanno però scattare di nuovo l’allarme sulla scarsa manutenzione delle nostre strade, in particolare di caditoie e tombini, perennemente ostruiti da rifiuti e foglie, e della rete fognaria, su cui non si interviene da anni. È così difficile prevenire situazioni del genere? I romani aspettano risposte concrete dall’Amministrazione, possibilmente prima che arrivi l’inverno”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Pubblicato martedì, 17 Ottobre 2023 @ 10:01:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA