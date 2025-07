Oltre un milione dalla Regione per il lungomare di Ladispoli • Terzo Binario News

“A nome dell’Amministrazione comunale di Ladispoli annuncio con grande soddisfazione che la nostra città si è aggiudicata un importante finanziamento di 1.050.000 euro dalla Regione Lazio, grazie al quale sarà possibile riqualificare tutto il lungomare cittadino”.

A dare la notizia è il Sindaco Alessandro Grando, che ha aggiunto: “Il progetto interesserà il lungomare Regina Elena, Marco Polo e Marina di Palo, con interventi di riqualificazione sostenibile e inclusiva.

Grande attenzione sarà rivolta alle aree verdi, con la sostituzione delle alberature con palme più resistenti e d’impatto, impianti di irrigazione, cura e nuove piantumazioni di grande effetto in tutti gli spazi verdi.

Previsti anche interventi di manutenzione straordinaria delle aree archeologiche, con pannelli informativi e un nuovo impianto di illuminazione. La passeggiata sarà completa con accessori come ripetitori WiFi, totem informativi e “panchine belvedere attrezzate” con predisposizione USB.

Ringrazio gli uffici comunali e tutti gli amministratori che hanno lavorato su questo importante progetto.

Rivolgo un grande ringraziamento alla Regione Lazio per averci concesso questo importante contributo ed in particolare alla Vice Presidente On. Roberta Angelilli”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini, che ha commentato:

“Si tratta di un’opera all’avanguardia che restituirà alla città un lungomare rinnovato nel decoro e nelle aree verdi. Era già in programma una riqualificazione del lungomare, che in parte è già cominciata sul lato nord della città con la “passeggiata dei tramonti”, la passerella pedonale inaugurata in questa stagione.

Il progetto si innesta nel percorso di valorizzazione turistica che l’amministrazione ha intrapreso negli anni. La pista ciclabile, la passeggiata dei tramonti e il restyling del lungomare definiscono Ladispoli come città turistica, sostenibile e accogliente”.

Entusiasta anche la consigliera comunale Franca Asciutto, delegata all’abbattimento delle barriere architettoniche:

“Questa riqualificazione rappresenta un passo decisivo verso una città davvero accessibile a tutti. Il nuovo lungomare sarà progettato con particolare attenzione all’inclusione, garantendo percorsi pedonali senza ostacoli, accessi facilitati alle spiagge e aree attrezzate per le persone con disabilità. È un progetto che coniuga bellezza, funzionalità e rispetto per i diritti di tutti i cittadini. Rendere Ladispoli una città sempre più inclusiva è una sfida che stiamo affrontando con determinazione, e questo intervento ne è la dimostrazione concreta”.

Apprezzamento anche da parte dell’Assessore al Turismo Marco Porro: “Le tante attività turistiche che facciamo acquisiscono valore con questo tipo di progetti. Ladispoli è una città di riferimento, attiva e accogliente, abbiamo tutte le carte in regola per essere protagonisti del quadro turistico del Lazio, questo progetto restituirà alla nostra città il lungomare che merita”.

“Una grande occasione per riqualificare una parte fondamentale della città” dichiara soddisfatto il consigliere e delegato al demanio Pierpaolo Perretta “il nostro lungomare centrale infatti è divenuto punto di riferimento della vita cittadina, non solo in ambito turistico, rendendo assolutamente necessario un intervento importante come quello che la amministrazione Grando ha proposto e con il quale si è aggiudicato fondi regionali”.