Olio, terme, etruschi e ceramica: sei pacchetti di turismo esperienziale presentati a Rimini da PromoTuscia e CNA Viterbo e Civitavecchia • Terzo Binario News

L’olio, le terme, gli etruschi, la ceramica e molto altro ancora: il territorio con tutte le sue più belle sfaccettature presentato ai tour operator italiani e internazionali. PromoTuscia, azienda di promozione turistica di Viterbo, è infatti presente anche quest’anno, insieme alla CNA di Viterbo e Civitavecchia, alla 60a edizione del TTG Travel Experience di Rimini.

La manifestazione, appuntamento fieristico di riferimento per la valorizzazione del turismo mondiale, si chiude oggi.

Per questa edizione le imprese coordinate da CNA Turismo e Commercio sono state chiamate a promuovere e commercializzare percorsi di turismo esperienziale che includessero l’enogastronomia e l’artigianato.

È proprio su questi temi che PromoTuscia ha costruito una ricca offerta turistica articolata in sei pacchetti esperienziali: L’oro verde della Tuscia, Orto Botanico e Terme di Viterbo, Fuga nel cuore della Tuscia, Le maestre della ceramica viterbese, In bici con gli etruschi, Tuscia classica tra borghi e giardini.

A presentarli agli operatori italiani e internazionali del settore è stato Alessio Pagliara di PromoTuscia. Nello stand 35 padiglione A3 Hall Sud, Pagliara sta raccontando la Tuscia e le eccellenze artistiche e gastronomiche che caratterizzano questo territorio.

Così Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia: “Ogni pacchetto – dice – è pensato per offrire esperienze che permettano ai turisti di immergersi nella cultura e nelle tradizioni dei luoghi che visitano e di entrare in contatto diretto con i nostri artigiani”.

Il tutto illustrato nei luoghi in cui il turismo inizia a prendere forma: ”Una grande soddisfazione – conclude – poterli presentare in un contesto come questo, che attrae da sempre operatori turistici da tutto il mondo”.