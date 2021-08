Oggi il raduno della Santa Severa Futsal - Terzo Binario News

Parte questo pomeriggio la stagione del Santa Severa Futsal, che si raduna presso il campo di calcetto dell’Uliveto a Civitavecchia. Per la formazione di Vincenzo Di Gabriele sarà ancora C2 dopo una stagione non terminata e un’altra praticamente neanche cominciata. Stavolta invece si parte con tutti i crismi.

E l’ambizione è notevole perché il quintetto del Castello non si nasconde: l’obiettivo è vincere il campionato e raggiungere la Civitavecchia Futsal in C1. Oggettivamente la rosa è di livello assoluto per la categoria (in basso l‘elenco dei nomi), rinforzata da un paio di pezzi come Patrizio Maggi e Simone Petito.

<Aggiungendo – va ancora avanti Di Gabriele – qualche giovane pescato in giro penso che la Promozione sia prospettiva fattibile. Maggi e Petito per la C2 è un lusso. Li conosco da sempre e forniscono quelle garanzie di solidità necessarie quando si è ambiziosi>.

Con i nerazzurri ancora in fase di assestamento dopo la fusione con la Futsal Academy, verrebbe da pensare che il mercato possa essere ancora aperto, ma non è così: <Io considero il gruppo sistemato anche per un altro motivo. La società ha iscritto la compagine under 21, dunque un altro serbatoio da cui attingere in caso di necessità. Per cui non c’è bisogno di prendere giocatori da altre squadre>. Poi c’è l’organizzazione interna, condizionata dai regolamenti anti-Covid: <Intanto vogliamo che tutti i giocatori siano vaccinati ed è il motivo per cui iniziamo a lavorare in un impianto indoor e non al PalaDeAngelis. Infatti il green pass è obbligatorio per entrare al palasport di Santa Marinella>. C’è da impostare un lavoro che sarà diverso da quello delle ultime due stagioni non giocate: <Stiamo valutando situazioni tattiche nuove perché ci sono tanti giocatori con caratteristiche offensivi. Con Davide Fontana abbiamo stabilito un calendario di allenamenti un po’ insolito con una serie di amichevoli importanti così da essere pronti per la partenza del 10 ottobre. I gironi? È presto. Ci hanno proposto la C1 ma non siamo strutturati> la conclusione di mister Di Gabriele.

Questi i pentacalciatori a disposizione di Vincenzo Di Gabriele: capitano Jeanpier Gane; portieri Lorenzo Appetecchi, Stefano Mancin e Pierluigi Poduti; i giocatori di movimento sono Daniel Airi, Riccardo Astori, Alessio Bacheca, Yoseph Bihary, Roberto Cattaneo, Alessio Donati, Kenji e Simone Fantozzi, Alessandro Guidoni, Lorenzo Lucci, Patrizio Maggi, Manuel Morra, Simone Petito, Alessio Ragone, Lorenzo Tersigni, Marco Tirante.