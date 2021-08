Il vento la scaraventa sugli scogli, liberata dai pompieri a Santa Marinella - Terzo Binario News

Ferita lievemente una romana 53enne, portata poi in ospedale per precauzione

Alle ore 14:20 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti in S.anta Marinella, lungomare G.Marconi, presso lo stabilimento balneare “La Vela”, per soccorso a persona.

Una tromba marina di piccole dimensioni, si è abbattuta sullo stabilimento creando panico fra i bagnanti.

Prima di esaurirsi, ha travolto una donna di 53 anni (italiana residente a Roma) che si trovava sulla sua traiettoria scaraventandola sull’adiacente scogliera.

Dalla spiaggia hanno richiesto l’intervento dei Vvf poiché la stessa, era rimasta incastrata con la gamba sinistra fra gli scogli.

I Vvf hanno liberato la donna con l’ausilio del divaricatore idraulico (generalmente utilizzato nell’ambito degli incidenti stradali), affidandola alle cure del personale sanitario intervenuto successivamente.

La donna era cosciente e apparentemente non in gravi condizioni. L’evento climatico non ha causato danni importanti alle strutture. Nessun’altra persona è rimasta ferita.