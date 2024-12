Oggi il Gatc spegne 25 candeline • Terzo Binario News

L’attività del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite ceebrata presso la sala Flaminia Odescalchi in via della Libertà a Santa Marinella

Sono “Cinque lustri”, come amano dire i suoi soci, gli anni che in questi giorni festeggia il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, conosciuto da tutti gli appassionati di archeologia nella sua forma abbreviata “Gatc”.

Ben 25 anni di attività che venerdì 13 dicembre alle ore 16:00 verranno celebrati presso la Sala Flaminia Odescalchi in via della Libertà a Santa Marinella.

“Un evento a cui non si può mancare – afferma il sindaco Pietro Tidei- perché celebrare questo anniversario vuol dire ripercorrere con i tanti volontari del gruppo venticinque anni di lavoro, ricerche e studi che hanno contribuito alla scoperta e alla valorizzazione di siti archeologici importanti, come Castrum Novum o la Castellina, dove sono stati portati alla luce scoperte preziose per la storia delle origini del nostro territorio.

Un altro aspetto su cui è fondamentale l’attività del Gatc – aggiunge il Sindaco- è la cura dei siti archeologici, che devono essere salvaguardati e messi al riparo dalle piogge e dal vento. Grazie al costante impegno di tanti appassionati e volontari del Gatc si riesce a tutelare questi beni e conservarli per le generazioni future. Come Amministrazione Comunale auguriamo lunga vita al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, certi che la sua attività sarà sempre proficua e ricca di soddisfazioni”, conclude il sindaco Tidei.

Il programma della celebrazione dell’anniversario prevede la presenza, oltre che del sindaco Tidei e del presidente del Gatc Paolo Marini, che apriranno l’incontro, anche della sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, dell’assessore alla cultura Gino Vinaccia, della consigliera con delega ai beni archeologici Paola Fratarcangeli, di Margherita Eichberg, soprintendente SABAP, di Flavio Enei, direttore del Museo Civico di Santa Marinella e di Vincenzo Bellelli, direttore dei parchi archeologici di Cerveteri e Tarquinia.

Un simposio di esperti, archeologi, restauratori e volontari, proseguirà nel pomeriggio con il programma previsto: conferenze di approfondimento, illustrando i 25 anni di attività del Gatc sul territorio.

Interverranno:

Autorità istituzionali: Pietro Tidei, Sindaco di Santa Marinella Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri Alessandro Grando, Sindaco di Ladispoli Margherita Eichberg, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale Gino Vinaccia, Assessore alla Cultura di Santa Marinella Paola Fratarcangeli, Consigliera con delega ai beni archeologici

Rappresentanti del GATC: Paolo Marini, Presidente del GATC

Direttori di musei e parchi archeologici: Flavio Enei, Direttore del Museo Civico di Santa Marinella Vincenzo Bellelli, Direttore dei parchi archeologici di Cerveteri e Tarquinia