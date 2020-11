Occupazione a Santa Marinella: l'intervento della Polizia, undici identificati che verranno denunciati - Terzo Binario News

“Stamane intorno alla 7 il sindaco di Santa Marinella ha comunicato che un gruppo di persone aveva occupato lo stabile dell’ex residence Eucalipto sito nello stesso comune al chilometro 56 di via Aurelia Nord, in procinto di essere destinato a poliambulatorio pubblico”. Così la Questura in una nota.

“Giunti sul posto, i poliziotti del commissariato Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno constatato che effettivamente un gruppo di almeno una decina di persone, forzando il cancello d’ingresso, erano entrate nel giardino pertinenziale del residence, con l’intento di occupare lo stabile”.

“Gli occupanti avevano posizionato due furgoni a ridosso del cancello per impedire l’accesso a chiunque ed esposto due striscioni con le scritte: “OCCUPAZIONE“ e “COMITATO CITTADINO PER SANTA MARINELLA“.

“Dopo aver preso contatti con gli occupanti e, dopo una breve opera di mediazione, sono stati persuasi a lasciare il sito, non prima di essere stati tutti controllati. Complessivamente sono state identificate 11 persone (7 occupanti e 4 mentre erano in procinto di entrare) che saranno denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di fondi”.