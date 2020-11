Cristoforo Colombo: movida e controlli anti prostituzione della Polizia - Terzo Binario News

Continuano i servizi di Alto Impatto Antiprostituzione e Movida da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e del Reparto Mobile di Roma.

Le attività di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano hanno interessato la Stazione della Metropolitana Linea B fermata Basilica San Paolo e la Stazione Ferroviaria Roma-Lido.

I controlli si sono estesi lungo le vie frequentate da meretrici, viale Marconi, via Cristoforo Colombo, largo Enea Bortolotti, Largo Lamberto Loria, piazza dei Navigatori e nelle zone della cd “ Movida”, largo Beato Placido Riccardi e via Corinto.

Al termine dei controlli, protrattisi per tutta la serata di venerdì, sono state identificate 95 persone di cui 10 stranieri, 25 con precedenti di polizia, 38 sono stati i veicoli controllati, 2 i cittadini sanzionati in quanto si spostavano sul territorio dopo le ore 22.00 senza comprovate esigenze e 2 i cittadini sanzionati per il mancato rispetto della normativa a contrasto della diffusione del COVID 19.