Nubifragio a Roma: automobilista disabile salvato dai carabinieri - Terzo Binario News

Un automobilista con disabilità è stato salvato da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile, questo pomeriggio, verso le 14,30, a Roma, dopo essere rimasto bloccato nel sottopasso allagato di via Silvio d’Amico con via Gaspare Gozzi.



A bordo di una Ford Fiesta non si é avveduto dell’allagamento ed è rimasto in panne, con l’acqua che cominciava ad entrare nell’abitacolo. L’automobilista ha chiesto aiuto e i Carabinieri di pattuglia in transito si sono fermati e lo hanno soccorso, riuscendo ad aprire la portiera e a trarlo in salvo.

Per il ragazzo disabile che per fortuna sta bene, solo un grosso spavento.