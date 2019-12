Notte di fuoco a Roma: cassonetti in fiamme, ecco la mappa dei roghi - Terzo Binario News

Notte di fuoco a Roma. La sala operativa del Comando capitolino, domenica 29 dicembre, ha dovuto impegnare le squadre dei pompieri per fare fronte ai molteplici incendi di cassonetti, divampati in diversi quartieri di Roma.

Gli episodi sono stati registrati a Torrevecchia, Valmelaina, Tomba di Nerone, Tuscolano, Casalone, Borghesiana, Montesacro, San Basilio, Alessandrino, Tor Bella Monaca.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche al fine di evitare che le fiamme si propagassero alle vicine autovetture.

Queste le strade interessate dai roghi:

Piazzale Jonio [incrocio] via dei Prati Fiscali

Via Calpurnio Fiamma, civico 11

Via Monte Cervialto [incrocio] Via di Valle Melaina

Via San Godenzo [incrocio] Largo San Godenzo

Via del Casalone

Via di Vermicino civico 70

Piazza Menenio Agrippa [incrocio] Via Nomentana

Via Decio Azzolino civico 52

Via Pollenza [incrocio] Via del Casale di San Basilio

Via delle Spighe civico 8

Via Giovanni Battista Scozza civico 15

Foto di archivio