“Note per la Ricerca”, il “duo Scalone – Pagano” emoziona Sala Ruspoli: grande musica e un ottimo risultato per Aism • Terzo Binario News

Standing ovation per il concerto sassofono e pianoforte di Alessandro Scalone e Susanna Pagano. La Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism Adele Prosperi: “Serata emozionante, con la grande musica possiamo sostenere cause importanti come quella della Ricerca Scientifica”

“Venerdì sera in Sala Ruspoli abbiamo vissuto una serata emozionante, con una musica straordinaria che ha saputo toccare il sentimento e il cuore del pubblico. Un secondo appuntamento con la rassegna ‘Note per la Ricerca’ che ha visto esibirsi Alessandro Scalone al sassofono e Susanna Pagano al pianoforte in un concerto durante il quale hanno eseguito un repertorio che ha spaziato dal classico al contemporaneo e terminato con una lunga standing ovation da parte dei tantissimi spettatori presenti. Non solo musica però, ma anche solidarietà: raccolti 305,00 euro a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un ulteriore contributo alle attività dell’Associazione impegnata da oltre mezzo secolo nel finanziare attività di Ricerca Scientifica e nel garantire assistenza, sostegno e diritti a persone con Sclerosi Multipla”. A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism da 13anni, a margine del concerto del “Duo Scalone – Pagano” tenutosi venerdì 27 febbraio in Sala Ruspoli a Cerveteri.

Ad impreziosire ulteriormente la location, le meravigliose ali di farfalla di Luisana “Lulù” Leone, una delle opere che maggiormente la caratterizzano nel panorama artistico: un simbolo di speranza, di vita, un auspicio affinché la Ricerca e i progressi in campo medico possano volare sempre in alto. Il ricavato del concerto, come di consueto in ogni iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi, questa mattina è stato devoluto tramite bonifico bancario ad Aism.

“La rassegna ‘Note per la Ricerca’ nasce con un preciso obiettivo – spiega Adele Prosperi – affiancare a momenti culturali di grande spessore, la musica, l’arte e lo spettacolo alla solidarietà, all’informazione e alla sensibilizzazione sulle attività di Ricerca Scientifica. Grazie alla disponibilità di numerosi artisti, proprio come lo sono stati i Maestri Scalone e Pagano, sono onorata di poter organizzare eventi come questo: ci fanno sentire sempre più una comunità unita, amica del talento musicale e della solidarietà”.

“Ci tengo a ringraziare di vero cuore i Maestri Alessandro Scalone e Susanna Pagano, che hanno messo a disposizione della città e delle attività a sostegno della Ricerca Scientifica la loro arte, il loro tempo e il loro amore per la musica, regalandoci una serata davvero emozionante – ha aggiunto la Consigliera comunale Adele Prosperi – così come ci tengo a ringraziare il tanto pubblico presente, per la sensibilità e la generosità riservata nei confronti di ‘Note per la Ricerca’, un progetto al quale sono molto legata e che vuole continuare anche in futuro a coniugare musica, arte e spettacolo per sensibilizzare sull’importanza delle attività di Ricerca”.

“Gli appuntamenti con Aism a Cerveteri non sono finiti – prosegue la Consigliera comunale Adele Prosperi – sabato 7 marzo saremo in Piazza Aldo Moro con il consueto stand solidale di ‘Bentornata Gardensia’, l’iniziativa nazionale di raccolta fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla: acquistando una pianta di Gardenia o di Ortensia, o se volete entrambe, potrete dare un importantissimo contributo alle attività di Aism e alle persone con sclerosi multipla, oltre che, vista la concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, fare un meraviglioso dono ad una persona a voi cara. Vi aspettiamo come sempre, per non lasciare indietro nessuno, per continuare a costruire insieme un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.