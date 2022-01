"Non vorremmo che l’unico biglietto da visita del sindaco Grando per i villeggianti fosse il cantiere aperto su ponte Bikila" - Terzo Binario News

Nota di Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli e PSI Ladispoli

“Ieri i partiti di Italia in Comune, Azione, Italia Viva e PSI con un manifesto apposto sul ponte Abebe Bikila, hanno ricordato ai cittadini di Ladispoli l’incresciosa situazione nella quale versa un’infrastruttura importantissima per la città.

Il ponte infatti è frequentatissimo, soprattutto nelle giornate di sole come quella di ieri ed è facilissimo riscontrare un assembramento naturale di persone che non dovremmo vedere di questi tempi.

Ma ancora più deludente è l’atteggiamento dell’amministrazione che dapprima ha annunciato l’inizio dei lavori nel 2020, poi rimandati al settembre 2021 e a tutt’oggi – nel 2022 – non ancora iniziati.

Eppure, il Sindaco Grando e la sua Giunta quando hanno voluto, hanno approvato in tempi strettissimi le varianti al piano regolate utili alla costruzione del prossimo centro commerciale!

Hanno consentito di spostare le cubature al centro della Città con interpretazioni spregiudicate delle normative urbanistiche, poi ritrattate con apposite delibere.

Ed infine hanno mostrato molta disinvoltura nell’assumere al Comune personale vicino al Sindaco con lo strumento dell’articolo 90 o con l’accesso alle contestatissime graduatorie di Allumiere.

Speriamo che le prossime elezioni portino una nuova Giunta a questa città, in grado di chiudere i tanti cantieri rimasti a metà – non ultimo anche quello del Parco di Viale Europa e del Cineteatro al Centro di Arte e Cultura – perché di opere compiute ne hanno bisogno i cittadini e soprattutto l’economia di Ladispoli, messa ancora più in affanno dall’inerzia e dall’insipienza di questa Amministrazione.

Una nuova stagione estiva si aprirà tra poco alle porte e non vorremmo affatto che l’unico biglietto da visita che il Sindaco Grando saprà offrire ai villeggianti fosse il cantiere aperto sul Ponte Abebe Bikila.

Ladispoli e la sua economia turistica hanno bisogno di ben altro per superare le difficili stagioni di questi ultimi due anni.

Cosa intende fare Grando per la città? Portare i turisti al futuro centro commerciale sull’Aurelia?”

Italia in Comune – Ladispoli

Azione Ladispoli

Italia Viva Ladispoli

PSI Ladispoli