Niente acqua a Santa Marinella, ecco dove e quando • Terzo Binario News

 Niente acqua a Santa Marinella, ecco dove e quando

Niente acqua a Santa Marinella, ecco dove e quando

Ott 20, 2025 | Acqua, Ambiente, Santa Marinella

lavori acea santa marinella

Acea Ato 2 S.p.A. al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Santa Marinella, il 22 ottobre dalle 8 alle ore 18.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

Via Alessandro Capotosti

Via Ancelle Della Visitazione

Via Belvedere

Via Calabria

Via Dei Fiori

Via Della Selciata

Via Delle Gardenie

Via Elcetina

Via Lazio

Via Liguria

Via Lombardia

Via Piemonte

Via Pontenuovo

Via Portofino

Via Sardegna

Via Sicilia

Via Spotorno

Via Toscana

Via Umbria

Via Valdambrini

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

Via Calabria ang. Via degli Abruzzi

Via Valdambrini ang. Via Toscana

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.