Niente acqua a Santa Marinella, ecco dove e quando • Terzo Binario News

Acea Ato 2 S.p.A. al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Santa Marinella, il 22 ottobre dalle 8 alle ore 18.
Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:
Via Alessandro Capotosti
Via Ancelle Della Visitazione
Via Belvedere
Via Calabria
Via Dei Fiori
Via Della Selciata
Via Delle Gardenie
Via Elcetina
Via Lazio
Via Liguria
Via Lombardia
Via Piemonte
Via Pontenuovo
Via Portofino
Via Sardegna
Via Sicilia
Via Spotorno
Via Toscana
Via Umbria
Via Valdambrini
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:
Via Calabria ang. Via degli Abruzzi
Via Valdambrini ang. Via Toscana
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.