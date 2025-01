Niente acqua a Furbara, un residente: "Da tre mesi si fanno scorte idriche alle fontanelle pubbliche" • Terzo Binario News

“Sono un residente di Furbara e volevo sapere se potete dare risalto alla notizia che oggi RFI ha nuovamente chiuso l’erogazione dell’acqua agli utenti residenti vicino l’ex Stazione ferroviaria di Furbara.

Già tre mesi fa, sempre senza preavviso, RFI aveva interrotto l’erogazione riattivata poi dopo esposto-diffida e ordinanza sindacale della Sindaca Gubetti.

Acqua però inquinata che non poteva essere usata per bere o cucinare.

Nel frattempo RFI sembra non interessarsi di ripristinare la potabilità. Gli allacci all’Acea sono onerosissimi per l’attraversamento della via Aurelia e richiedono almeno 4 mesi.

Noi da tre mesi stiamo carreggiando acqua potabile dalle fontanelle pubbliche.

Situazione insostenibile. Chiediamo il sostegno di chi vuole e può”.

Lettera Firmata

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it