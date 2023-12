Nel 2023 Cerveteri si aggiudica 240mila di finanziamenti per le attività culturali • Terzo Binario News

Nel dettaglio il Comune ha ottenuto 173mila euro per gli eventi culturali e 68mila euro per le attività della Biblioteca comunale

“Un anno di finanziamenti, con un importo di fondi sovracomunali ottenuti che supera i 240mila euro. Soldi che in questo ultimo anno ci hanno consentito di realizzare iniziative e progetti con costi per l’Ente dunque nettamente inferiori di quello che sarebbero stati senza i finanziamenti ottenuti. Di questo, ci tengo a ringraziare il personale dell’Ufficio Cultura e della Biblioteca comunale Nilde Iotti, che oltre a dimostrare una straordinaria professionalità nelle attività quotidiane confermano grande capacità amministrativa”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, nel fare un resoconto di fine anno relativamente i finanziamenti che l’Ente e il proprio assessorato sono stati in grado di aggiudicarsi nel 2023.

Nel dettaglio, il Comune di Cerveteri si è aggiudicata sul fronte degli eventi culturali, 16mila euro di fondi regionali per l’Estate Caerite, 4mila euro per il Presepe Vivente, 20mila euro dal Ministero per il Cerveteri Film Festival, 20mila euro da LazioCrea per il Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione e 113mila euro da Città Metropolitana di Roma Capitale per l’Etruria Eco Festival.

Ancora in attesa di riscontro invece, la richiesta di 7200euro fatta a Città Metropolitana per il Presepe Vivente del Sasso e 30mila euro per il Natale Caerite 2023.

La Biblioteca comunale Nilde Iotti invece si è aggiudicata 55499,72euro , con ulteriori 5mila euro per il progetto Baci di Cultura, risultando il Comune più virtuoso d’Italia, e quasi 8500euro per l’acquisto di ulteriori libri da inserire nel patrimonio librario.

“Investire sulla cultura rappresenta un punto importante all’interno della nostra azione amministrativa – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – quando in una singola annualità un Ente riesce ad aggiudicarsi oltre 240mila euro di contributi sovracomunali dimostra quanto sia alta l’attenzione sia sulle attività culturali, sia quanto sia elevata la professionalità dei nostri uffici. Oltre a questi 240mila euro, siamo in attesa di risposte anche su ulteriori finanziamenti, pari a 37200euro, una cifra che qualora ci venisse accordata ci consentirebbe di dare ulteriore lustro al già ricco programma culturale della nostra città. A tutto il nostro personale dell’Ufficio Cultura e della Biblioteca comunale, il mio ringraziamento per il lavoro egregio che sempre svolgono”.