Grande appuntamento sabato 16 dicembre presso la Parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri.

Alle ore 18:30, ad esibirsi nel tradizionale concerto di Natale, sarà la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili.

Un pomeriggio assolutamente da non perdere, all’insegna della musica. Sarà anche l’occasione per il pubblico presente, per scambiarsi un augurio di Natale.