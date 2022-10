Narrativa, poesia e fotografia al femminile, la Fidapa Civitavecchia premia le vincitrici del concorso "Giusy Gurrado" • Terzo Binario News

Venerdì pomeriggio presso il Teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ, si è svolta la premiazione del “Concorso Artistico Letterario Giusy Gurrado 2022” organizzato dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia.

La cerimonia condotta dalla Socia Jorida Labinoti con il supporto tecnico

dell’Ing. Gaetano Starace. ha visto una grande partecipazione di pubblico interessato a conoscere le opere vincitrici della IV edizione del premio.

La Presidente della Sezione FIDAPA Maria Cristina Ciaffi, ha voluto ricordare come nel 2017, la Past President Gabriella Sarracco abbia voluto istituire il premio intitolato alla Socia Fondatrice della Sezione Giusy Gurrado prematuramente scomparsa, con l’intento di valorizzare il talento delle Donne in campo artistico.

Anche la Vice Presidente della Sezione, Laura Gurrado ha voluto ricordare nel suo intervento la sorella Giusy suscitando grande commozione nei presenti.

Una giuria di grande livello composta da Gino Saladini, Fabrizio Barbaranelli e Anthony Caruana per la narrativa, Maria Zeno, Vera Improta e Adele Zirulia per la sezione Poesia e Poesia e filastrocche per l’infanzia e Chiaro Bruno, Luca Riccioni e Raffaele Ballirano per la Fotografia ha esaminato le numerose opere pervenute dalle regioni della FIDAPA Distretto Centro (Lazio, Toscana, Umbria e Marche).

Sono risultate vincitrici: per la Narrativa Roberta Mezzabarba di Viterbo con “Il potere di un rossetto”; doppio premio per Angela Sgamma di Allumiere vincitrice per le due Sezioni Poesia per adulti con “Madri e guerra” e Poesie e Filastrocche per l’infanzia con “Un mondo nuovo” per la Fotografia, la giuria ha proclamato Elisabetta Ciciani di Allumiere con “Perugia-Assisi Marcia della Pace 2022”.

Sono state consegnate inoltre altre due targhe. Una Menzione Speciale della giuria attribuita a Laura Patricia Antonelli per la poesia “Il glicine” e un riconoscimento a Benedetta Rocchetti di soli 17 anni per la partecipazione alla categoria Fotografia.

Le varie fasi della Cerimonia sono state animate dagli interessanti interventi dei membri delle Giurie e movimentate dalla proiezione delle fotografie in concorso, oltreché dai brani musicali composti ed eseguiti da Anthony Caruana, che hanno trasformato la premiazione in un pomeriggio di alta cultura.

Un particolare ringraziamento alle Autorità istituzionali presenti tra cui il Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello, l’Assessora comunale Cinzia Napoli, il Consigliere Comunale Pasquale Marino e la stessa Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia.