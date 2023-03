Morto Giuliano Paolacci di Cerveteri, domani i funerali al Sasso • Terzo Binario News

Le esequie si svolgeranno alle ore 11:00 presso la Chiesa Santa Croce

È una città in lutto Cerveteri per la morte di Giuliano Paolacci, il 55enne dipendente della ditta di igiene urbana venuto a mancare nella giornata di ieri dopo aver combattuto tra la vita e la morte per diversi giorni dopo un malore accusato nei giorni precedenti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e politica.

Tra i tanti, quello del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che in un lungo messaggio social dichiara:

“Oggi, dopo diversi giorni in cui ha combattuto fra la vita e la morte, ci ha lasciato Giuliano Paolacci.

Ho conosciuto Giuliano diversi anni fa, quando ero Assessore all’ambiente. Lavorava e ha lavorato fino all’ultimo all’interno della Ditta di Igiene Urbana della nostra città.

Il rapporto con Giuliano era quotidiano. Ogni giorno, o al telefono, o via WhatsApp o in qualche riunione, avevo modo di sentirlo, che sia per una questione interna che per una segnalazione relativa al nostro territorio, in qualsiasi momento era pronto a risolvere le situazioni più complicate per il bene della propria città.

Giuliano era una persona rara, generosa, con un cuore buono e un sorriso contagioso che riservava a tutti coloro che lo incontravano. Sempre disponibile, grande lavoratore, la sua cordialità e gentilezza non passavano mai inosservate.

Alcuni giorni fa, quando si è circolata la notizia del suo malore, tutta la comunità di Cerveteri si è stretta intorno alla lui e alla sua famiglia sperando che alla fine Giuliano ce la facesse.

Giuliano ci ha lasciati. Ma sono sicura che ovunque lui sia, continuerà ad essere vicino alla moglie Luciana, al figlio Marco, alla sua famiglia e a chi lo ha amato.

Ci mancherai Giuliano, grazie per tutte le cose belle che ci hai lasciato, fai buon viaggio”

I funerali si svolgeranno domani, martedì 28 marzo alle ore 11:00 presso la Chiesa Santa Croce al Sasso