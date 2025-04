Morte di papa Francesco, il ricordo del vescovo Ruzza • Terzo Binario News

“Carissime sorelle e carissimi fratelli,

la notizia dell’ingresso nella vita eterna di Papa Francesco è nella luce pasquale. Il Signore lo ha chiamato accanto a sé per continuare dal cielo a pregare per tutti noi e per la Chiesa.

Accompagnare con la preghiera nelle nostre comunità il passaggio al cielo del nostro amato Pastore sarà oltre che un dovere cristiano anche un onore per dare lode a Dio per la sua immensa azione pastorale che per molti anni ha illuminato la Chiesa”.

+ don Gianrico, vescovo