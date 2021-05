Morta Elena Baruti, la 18enne investita in via Nomentana - Terzo Binario News

L’incidente giovedì 29 aprile all’incrocio con via di Sant’Agnese

“Con immenso dolore e sgomento comunichiamo la prematura scomparsa della nostra carissima alunna Elena Baruti. L’intera comunità scolastica del Liceo Giulio Cesare si stringe con grandissimo affetto intorno ai genitori e alla sorella Giulia, nostra ex alunna”. Così il Liceo Giulio Cesare in una nota.

Elena Baruti, 18 anni, è rimasta coinvolta nel sinistro avvenuto giovedì 29 aprile in via Nomentana, all’incrocio via di Sant’Agnese. La ragazza, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Audi A1 con al volante un 40enne, che si è subito fermato a prestare soccorso.

La giovane è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è deceduta. Il conducente del veicolo è stato trasportato al Policlinico per gli esami alcolemici e tossicologici.