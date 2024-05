Un grande Maxxi: il progetto dell'ampliamento • Terzo Binario News

Un edificio ecosostenibile, un parco lineare di 7200 metri quadrati; il tutto nel cuore del quartiere Flaminio

Nel quartiere Flaminio, a Roma, c’è una parte pulsante che cambia. Si tratta del Maxxi, il museo delle arti del XXI secolo, che si amplia. Ieri la presentazione del progetto: via al cantiere, quindi, la cui chiusura è prevista nel 2027. Parliamo di un edificio ecosostenibile, di un parco lineare di 7200 metri quadrati, di interventi per la riconversione energetica.

Il tutto sarà realizzato da Lan, uno studio italo-francese che ha vinto il concorso internazionale nel 2022 (nell’occasione vennero raccolte in totale 103 proposte), puntando molto sul “rapporto con il contesto urbano, il giardino pensile generoso e accessibile e di forte valore architettonico, il tono sostenibile dell’intervento”.

Un Maxxi, quindi, “accessibile e intelligente”. Tra le azioni previste, troviamo l’abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive; l’upgrade digitale del museo per ampliare la produzione e la fruizione dei contenuti on site e online, nuovi depositi fruibili dal pubblico per la conservazione e valorizzazione delle opere.

“Grande Maxxi è un progetto di particolare rilevanza per il Flaminio”. Un progetto “che si inserisce nel quadro più generale della riqualificazione del quartiere su cui l’Amministrazione sta investendo molto” ha osservato la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello.