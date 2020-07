Montespaccato: olio in strada, sul posto la Polizia locale - Terzo Binario News

Olio sulla sede stradale perso da un mezzo pesante. Questo quanto accaduto nella mattinata di venerdì 17 luglio a Montespaccato. Le strade interessate – come segnalato da Insieme per Montespaccato – sono state via Alessandro Neroni, via Cornelia, via Suor Maria Agostina.

Sul posto, come confermato dalla Polizia locale, i caschi bianchi del Gruppo XIII Aurelio, impegnati per le operazioni di viabilità e per la messa in sicurezza.

Foto Facebook Insieme per Montespaccato