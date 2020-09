Montalto, M5S: "Sulla variante di via Ombrone qualcosa non torna" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Variante via Ombrone zona Eurospin, finalmente aperta al traffico ma qualcosa non torna.

Come da giusta ordinanza si vuole togliere il traffico pesante da via Ombrone perché gli abitanti hanno già dato in tutti questi anni (il progetto della variante risale infatti al 2012) ma ad oggi molti residenti fanno notare che non sono ancora stati installati i cartelli di divieto di transito per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

Quindi il problema fondamentale che gli abitanti della zona hanno chiesto che venga risolto rimane insoluto.Si tratta di mettere il più presto possibile soltanto due cartelli stradali alle estremità della via, un ultimo sforzo dopo otto anni.



Francesco Corniglia consigliere comunale M5s