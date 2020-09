Giovanni Cena, Pascucci propone Casetta Mattei o il Quartaccio ma le mamme protestano - Terzo Binario News

Spunta anche l’ipotesi della Ss Trinità mentre domani c’è consiglio d’istituto

Incontro pubblico al Granarone fra una delegazione delle mamme dei bimbi del Cena, ospitati temporaneamente in una tensostruttura, e il sindaco Alessio Pascucci per decidere il futuro dei piccoli. assenti però i rappresentanti della scuola.

Le mamme non vogliono tenere i bambini in un complesso temporaneo e allora ne è nato un dibattito con il primo cittadino cerite che ha spiegato quali siano le sue competenze, la concertazione e gli scontri con il dirigente scolastico. Domani c’è consiglio d’istituto mentre spunta una proposta della parrocchia della Santissima Trinità.

“Per il Quartaccio ci vogliono 30 giorni per rendere agibili le aule. Per lo scuolabus invece ne servono almeno un paio di pulmini ma dipende dal numero dei piccoli. Ma non posiamo togliere le tensostrutture senza un’alternativa in piedi.

La vice sindaco Francesca Cennerilli ha aggiunto: “Per un trasferimento a Casetta Mattei ci sarebbe voluto comunque un mese. Poi è facile parlare sui social, ma bisogna prendersi le proprie responsabilità e metterci la faccia”.