Mondadori a Ladispoli apre anche in orari serali, ottimo il riscontro del nuovo negozio di Cerveteri • Terzo Binario News

Una novità per Mondadori a Ladispoli. Con la stagione estiva infatti, la storica libreria rimodula i propri orari di apertura e sarà aperto anche la sera. Serrande alzate dopo cena dunque il venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21:00 alle ore 23:30.

Una notizia che sicuramente sarà gradita da tutti gli appassionati di libri che per motivi di lavoro e di tempo, non riescono a recarsi durante la giornata presso il Punto Vendita.

Orario serale che per il momento ancora non è esteso al punto vendita di Cerveteri in Largo Almuneacar, che ha aperto i battenti lo scorso 3 giugno ma che, da come riferito alla redazione dal titolare (il medesimo per entrambi i punti vendita), sta riscuotendo ampio successo dalla cittadinanza, con una clientela in continua crescita e fidelizzazione.