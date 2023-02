Academy Ladispoli femminile in finale di Coppa Italia di Eccellenza • Terzo Binario News

Le avversarie dello spareggio saranno quelle del Valmontone

Una vera e propria impresa quella delle ragazze dell’Academy Ladispoli che approdano alla finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Dopo la vittoria per 3-1 nella gara di andata, le rossoblu hanno limitato i danni uscendo sconfitte per 1-0 da Monterotondo, conquistando la qualificazione alla finalissima dove se la vedranno con il Valmontone, che ha eliminato a sua volta il Montespaccato.

È stata una partita complicata e combattuta fino alla fine. Il Ladispoli ha giocato il secondo tempo in inferiorità numerica in seguito all’espulsione della Padovan.

A dieci minuti dal fischio finale il gol della Faggio che ha decretato la sconfitta. Con tanta sofferenza e combattendo su ogni pallone le rossoblu del coach Catia Perigli hanno comunque centrato la qualificazione all’atto finale della Coppa Italia. Data e orario sono ancora da definire.

Ed eccole le ragazze dell’Academy con tutto lo staff tecnico: Angiolini Beatrice, Peters Halee, Caccetta Irene, Ricciardi Alessia, Cosentino Giulia, Mele Federica, Fabbroni Nicole, Di Guglielmo Alessia, Spalazzi Angel, Gobbi Aurora, Lewis Stephanie M., Conti Chiara, Miotto Sofia, Nardelli Maria Sole, Scarallo Maria, Partelli Bruna, Rossi Claudia, Padovan Martina, Voltolina Laura, De Carolis Benedetta, Forlivesi Sabrina, Sonia Benedetti, Scarallo Maria, Salvucci Marica, Di Donna Giulia, Pagano Giada, Piantadosi Carmen, e le gemelle Assab – Martina ed Eleonora (16 anni a maggio, stabilmente convocate nella rappresentativa Under 23 regionale); allenatore: Catia Perigli; vice all.: Michele Grauso; preparatore portieri: Cavalieri Francesco; Team Manager e DS: Vincenzo Persi; massaggiatori: Pasquale Raia e Flaminio Salvatore; medico ortopedico: dott. Dario Perugia; clinica di riferimento: Villa Mafalda; medico in campo dott. Sardella Germano; social: Giannella Francesco.

Ma prima di questa importantissima finale di Coppa Italia, occhi sul campionato: domenica (ore 15.30) il Ladispoli ospiterà il Viterbo presso lo stadio Angelo Sale.