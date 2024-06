Miguel Vittorini il colpo che chiude il mercato del Tolfa • Terzo Binario News

A Santa Marinella arriverà un mediano “ma senza fretta” dice il ds Di Fiordo

Praticamente chiuso il mercato del Tolfa, quasi chiuso quello del Santa Marinella.

Le due compagini di Promozione del territorio hanno di fatto completato le rose, con i rossoblù che aspettano soltanto un mediano, l’unico pezzo che manca per completare la rosa a disposizione di Daniele Fracassa mentre i collinari hanno ufficializzato un paio di arrivi già nell’aria da diversi giorni nonché un ritorno gradito e per certi versi inatteso.

In collina, è un post della società biancorossa a fare il punto sulle trattative di questa sessione, annunciando un ritorno gradito e ufficializzando l’ultimo acquisto.

«La nostra società – scrivono dalla Pacifica – per il campionato appena concluso è stata premiata con 6mila euro per essere il sodalizio che ha valorizzato maggiormente i giovani, per averne schierati 5-6 contemporaneamente. Lo staff tecnico guidato da mister Roberto Macaluso è stato confermato con Matteo Masini, Tonino Carucci, Gianluca Gentili, Franco Smacchia e Amedeo Belloni. Bomber Andrea Moretti ha terminato a malincuore la sua esperienza in biancorosso, così come Matteo Piano e Federico Peluso. Ciaccia inspiegabilmente è andato a difendere la porta del Santa Marinella. Fra i pali la novità è il giovane 2004 civitavecchiese Gianmarco De Clementi, ex Urbetevere, oltre al ritorno di Danilo Boriello che, superati i 40 anni, si rimetterà in gioco come secondo. Tornato anche Chrtisian Del Prete, arrivato Andrea Quinti dal Dlf. L’esterno offensivo Miguel Vittorini è l’ultimo nome, in arrivo dal Parioli oltre a quello di Edoardo Fagioli dal Cerveteri. Andrea Martinelli, ex Santa Marinella, avrà il compito di non far rimpiangere Moretti». Poi la raffica di riconferme: «Restano capitan Roccisano, Salvato, Bevilacqua, Nuti, e Pangi, nonostante le lusinghe e vogliamo ringraziare per la serietà e l’attaccamento ai colori dei giovani Santi, Ficorella, Pasquini, Stefanini, Rosati, Papa e Geovani, in attesa del recupero fisico di Omar Pastorelli» concludono dal Tolfa Calcio. Da par suo, mister Macaluso aggiunge: «Vittorini e Fagioli sono pronti a rimettersi in gioco, così come De Prete e Pastorelli mentre Boriello è già a dieta e non vede l’ora di ripartire. Darà un grosso contributo alla squadra e a De Clementi. La rosa è al completo con 20 giocatori, semmai si integrerà con un paio di giovani chi è andato via è stato rimpiazzato e ad oggi siamo più organizzati rispetto all’anno scorso e ma cerchiamo di migliorare, magari valorizzando la rosa».

Nella Perla nessun acquisto ma una buona notizia: la stella Peppe Tabarini non si opera al ginocchio – problema fisico accusato a fine stagione – quindi in autunno sarà a disposizione di Fracassa. «La squadra è quasi pronta – dice il direttore sportivo del Santa Marinella Stefano Di Fiordo e ci manca solo un mediano. Un vuoto da colmare anche dal punto di vista numerico. C’è tempo da qui alla chiusura delle liste, di fatto sarà l’ultimo innesto. Vediamo non solo in ambito locale ma anche se si riesce a trovare un pezzo cercando nella Capitale. Per il momento non c’è fretta, avendo allestito la rosa, ci si può prendere del tempo per questo ultimo colpo e arrivare al massimo a 22 giocatori».

Sia Tolfa che Santa Marinella si raduneranno nelle rispettive sedi il 5 agosto, per iniziare la stagione l’8 settembre con la prima giornata di campionato.