"Meno uno acab": la scritta oltraggiosa contro Amar Kudin apparsa a Torrevecchia • Terzo Binario News

La denuncia del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia in difesa dell’ex rugbista del Civitavecchia

«Raccapricciante la scritta apparsa questa mattina su via di Torrevecchia, dove di recente il nostro collega Amar Kudin ha perso la vita in un terribile incidente stradale mentre era in servizio. Sul muro dove è avvenuto lo schianto è apparsa la scritta “Meno uno Acab”.

Un inno alla gioia per un giovane collega che ha perso la vita. Un vero e proprio brutto clima di odio nei confronti delle forze dell’ordine, alimentato di recente anche dalle polemiche per la morte di Ramy, strumentalizzata dai violenti per attaccare le divise».

Così in una nota Fabio Conestà, segretario generale del Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia)

«Ci auguriamo che i colleghi della Digos e della Scientifica identifichino l’autore di tale scempio. Il Mosap è pronto a denunciare e costituirsi parte civile. È inaccettabile questa caccia allo sbirro che ricorda tanto tempi bui».