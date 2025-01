Mare d'Inverno 2025, la soddisfazione di Fare Verde Civitavecchia • Terzo Binario News

“Oggi 26 gennaio, si è svolta la 34^ edizione de “Il mare d’inverno”, manifestazione nazionale promossa da Fare Verde Ets Odv con la partecipazione della Regione Lazio, il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della città di Civitavecchia, del Consiglio Nazionale dei Giovani e con la collaborazione della Guardia Costiera. I volontari del gruppo locale di Civitavecchia insieme ai componenti delle associazioni “Il Leo Club Civitavecchia-Santa Marinella”, “Pro Natura-Federazione di Civitavecchia”, “Assoraider Gruppo Civitavecchia 1 Stella Maris” e a un nutrito numero di famiglie con bambini hanno effettuato la raccolta dei rifiuti presenti sulla spiaggia della marina di Civitavecchia.

Nel corso dell’attività, i partecipanti, forniti di tutto l’occorrente necessario, hanno raccolto e conferito in 25 sacchi, bottiglie di vetro, plastica, polistirolo, lattine di alluminio, legno, materiali ferrosi, mozziconi di sigaretta e altri materiali vari.

Soddisfatto della riuscita dell’iniziativa – dichiara Paolo De Mutiis, neo presidente del gruppo di Fare Verde Civitavecchia -: “vedere tanti ragazzi e bambini, insieme ai genitori, partecipare alla raccolta dei rifiuti è un dato significativo di rispetto per l’ambiente ed è di buon auspicio per le future generazioni”, ringrazia Civitavecchia Servizi Pubblici per la collaborazione e Francesco Pierucci per il servizio fotografico.

Alla manifestazione ha partecipato anche Paolo Giardini – Segretario Generale e Consigliere Nazionale di FARE VERDE – il quale ha ringraziato Paolo De Mutiis per l’impegno nella conduzione del gruppo, le associazioni e i cittadini intervenuti, ricordando che l’obiettivo primario è di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti alla fonte, riusarli e riciclarli, secondo i principi di una economia circolare”.

Fare Verde Civitavecchia